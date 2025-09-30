Dharma Sangrah

जबलपुर में तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 लोग घायल

हमें फॉलो करें Jabalpur: A speeding bus rammed into a pandal at Sihora Health Centre in Jabalpur

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जबलपुर , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (23:48 IST)
जिले के सिहोरा में मंगलवार रात तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे बने दुर्गा पंडाल में जा घुसी। पंडाल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। मीडिया खबरों के मुताबिक 1 की मौत की भी खबर है।  हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी को सिहोरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। 6 को गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

लोगों ने किया पथराव
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए नो-एंट्री का उल्लंघन किया और सामने से आ रहे वाहन को टक्कर मार दी। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस पर पथराव कर अपना आक्रोश जताया। देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। 

MP : भिंड में ट्रक ने मोटरसाइकिलों को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 4 सदस्यों सहित 5 की मौत

