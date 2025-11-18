Biodata Maker

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, धान पर किसानों को मिलेगा बोनस

जमताड़ा , मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (10:47 IST)
Jharkhand News in hindi : झारखंड की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने किसानों को धान बिक्री पर एकमुश्त भुगतान करने का फैसला किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि इस फैसले से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। उन्हें भुगतान के लिए कतार में नहीं खड़े होना होगा। किसानों को एमएसपी 2,369 रुपए प्रति क्विंटल के साथ किसानों को 100 रुपए बोनस भी जोड़कर दिया जाएगा।
 
अंसारी ने जामताड़ा में एक कार्यक्रम में कहा कि किसान मजबूत होंगे तभी समाज मजबूत होगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,369 रुपये प्रति क्विंटल के साथ किसानों को 100 रुपए बोनस भी जोड़कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य में अगले 10-15 दिनों में धान की कटाई पूरी हो जाएगी। सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। धान खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के बिचौलियों को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

