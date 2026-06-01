तमिलनाडु में BJP के तुरूप का पत्ता का पार्टी से मोहभंग, क्या होगा अन्नामलाई का अगला कदम
क्या BJP छोड़ेंगे अन्नामलाई? नई पार्टी की अटकलों के बीच आया बड़ा बयान
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (22:54 IST)
Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (22:59 IST)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तमिलनाडु नेता के. अन्नामलाई ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने और भाजपा छोड़ने की अटकलों के बीच सोमवार को कहा कि वे अगले 2 दिनों में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। दरअसल, हाल के दिनों में ऐसी चर्चाएं तेज हो गई थीं कि अन्नामलाई भाजपा से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं।
2021 से 2025 तक अन्नामलाई ने तमिलनाडु में भाजपा की कमान संभाली। पार्टी लंबे समय से दक्षिण भारतीय राज्य में सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन अब तक खास सफलता नहीं मिली है। अन्नामलाई को कुछ समय पहले ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था और नैनार नागेंद्रन को जिम्मेदारी दी थी।
हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा खास प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। फिलहाल, राज्य में मुख्यमंत्री सी जोसेफ की अगुवाई वाली गठबंधन की सरकार है। इसी बीच जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में अन्नामलाई ने कहा कि कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। हम दो दिनों में बैठकर इस बारे में विस्तार से बात करेंगे।
जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के लिए दिल्ली जा रहे हैं और क्या वह पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि दो दिन बाद वह सभी अटकलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे।
अन्नामलाई के इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में उनकी अगली रणनीति को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें उनके अगले बयान पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सकेगा कि वह भाजपा में बने रहेंगे या कोई नया राजनीतिक कदम उठाएंगे।
क्यों नाराज हैं अन्नामलाई
अन्नामलाई ने 3 भाषा मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से अलग रुख अपनाया था। मई में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह किया था। अन्नामलाई ने मंत्रालय से आग्रह किया कि वे साल 2029-30 शैक्षणिक वर्ष से तीन भाषाएं (जिनमें से दो भारतीय भाषाएं हों) शुरू करने की अपनी पूर्व प्रतिबद्धता पर कायम रहे। CBSE ने 15 मई, 2026 को सभी संबद्ध विद्यालयों को एक अधिसूचना जारी कर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से कक्षा नौ के छात्रों के लिए तीसरी अनिवार्य भाषा शुरू करने की घोषणा की, जो पूर्व में 2029-30 सत्र से लागू किए जाने की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले है।
AIADMK के साथ गठबंधन के थे खिलाफबताया जा रहा है कि अन्नामलाई भाजपा के AIADMK के साथ गठबंधन के भी खिलाफ थे। हालांकि, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुलकर एनडीए के लिए प्रचार किया था। अटकलें ये भी हैं कि अन्नामलाई को दिल्ली में कोई पद दिया जा सकता है। हालांकि अब तक भाजपा ने इसकी कोई घोषणा नहीं की है। चर्चाएं थीं कि उन्हें आंध्रप्रदेश से राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma
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