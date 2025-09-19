Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कंगना रनौत से क्यों नाराज हैं हिमाचल प्रदेश के लोग?

Advertiesment
हमें फॉलो करें kangana ranaut

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मनाली , शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (09:29 IST)
Kangana Ranaut news in hindi : बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत गुरुवार जब हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचीं तो उन्हें लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इससे पहले भी कंगना को राज्य में कई बार लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। 
 
हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं का सामना कर रहा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद होती है कि उनके क्षेत्र के नेता उनके जख्मों पर मलहम लगाने आएंगे। बहरहाल जैसे ही भाजपा सांसद बारिश प्रभावित क्षेत्र में लोगों का हाल जानने पहुंचीं। उन्हें 'कंगना वापस जाओ, तुमने देर कर दी' जैसे नारों का सामना करना पड़ा। लोगों की शिकायत है कि कंगना हमेशा लेट आती है। 
 
वायरल हुआ वीडियो : कुल्लू जिले में मनाली के पतलीकुहल क्षेत्र में रनौत के दौरे के खिलाफि स्थानीय लोगों द्वारा नाराज़गी जताए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में स्थानीय लोग अभिनेत्री एवं राजनीतिक नेता के काफिले के पास काले झंडे लिए नारे लगाते नजर आते हैं। कंगना के साथ पहुंचे भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने जब लोगों को शांत करने की कोशिश की तो तीखी बहस भी हुई और शांति बहाल करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेट आने के सवाल पर कंगना ने कहा कि वह होम मिनिस्टर से मिलीं। प्रधानमंत्री के साथ दौरे पर आईं। उनसे जो हो सकता है वह करती है।
कंगना का दर्द : उन्होंने कहा कि मेरा भी रेस्टोरेंट है यहां पर जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ, स्टाफ की सैलरी ही 15 लाख रुपए बनती है, मेरा भी दर्द आप जैसा ही है।
 
कुल्लू तथा मनाली में 25 और 26 अगस्त को कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और अचानक बाढ़ आ गई तथा ब्यास नदी की तेज धारा में एक बहुमंजिला होटल और चार दुकानें बह गईं। ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग और मनाली-लेह राजमार्ग के कई हिस्से बह गए। कुल्लू शहर, बस स्टैंड और बिंदु ढांक को जोड़ने वाले मनाली के राइट बैंक रोड को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

डबल गेम से भारत को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं ट्रंप, मोदी को सराहा, कहां दिया झटका

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels