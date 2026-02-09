आस्था सिंह कस्टमर से कहती हैं- 'तुम अपने पति को समझाओ यार।' इस पर महिला कस्टमर दूसरी बैंक कर्मियों से कहती हैं- 'मैं उनको भी बोल रही हूं। लेकिन इनकी लैंग्वेज गलत है, इनको समझाओ। मैंने बहन बोला था, यदि कैमरा हो तो उसमें देख सकते हैं।' आस्था सिंह कहती हैं- 'यह कह रहा है कि तू मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। तेरी ऐसी की तैसी। ठाकुर हूं।
कानपुर के पनकी इलाके में HDFC बैंक की महिला कर्मचारी का ग्राहक से विवाद का वीडियो वायरल हुआ है।— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) February 9, 2026
कर्मचारी पर जातिसूचक टिप्पणी, गाली-गलौज और धमकी देने के गंभीर आरोप हैं।
लैपटॉप तानकर हिंसक रवैया अपनाने और "ठाकुर हूं" कहकर डराने का दावा किया जा रहा है।