बेल्लारी में पोस्टर पर बवाल, भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी समेत 11 के खिलाफ FIR

karnatak

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बेल्लारी , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (13:25 IST)
Karnataka news in hindi : कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने पोस्टर और बैनर लगा रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई। देखते ही देखते फायरिंग और पथराव तक बात पहुंच गई। इससे इलाके में तनाव हो फैल गया। पुलिस जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
 
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को तितर-बितर किया और इलाके में धारा 144 लागू कर दी। पुलिस के अनुसार, झड़प में एक युवक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। मृतक राजशेखर कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है।
 
बताया जा रहा है  कि विवाद जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने की बात पर शुरू हुआ था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई।
 
भाजपा विधायक जर्नादन रेड्डी ने कहा कि बेल्लारी शहर के विधायक नारा भारत रेड्डी, उनके करीबी सतीश रेड्डी और भारत रेड्डी के पिता नारा सूर्यनारायण रेड्डी पर उन्हें मारने की साजिश रचने का आरोप लगा।
 
उन्होंने कहा कि जब वह गंगावती से कार से उतर रहे थे, तो बंदूकधारियों ने उनपर भी गोलियां चलाईं। उन्होंने दावा किया कि घटना के दौरान ही फायरिंग की गई थी।
 
विवाद के बाद बेल्लारी शहर में तनाव का माहौल बन गया है। बेल्लारी शहर के विधायक नारा भारत रेड्डी गुरुवार रात को अवंबावी, नगर में जनार्दन रेड्डी के घर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इस घटना के बारे में बल्लारी के ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बताया गया है कि जनार्दन रेड्डी, सोमशेखर रेड्डी समेत 11 लोगों पर बैनर लगाते समय जानबूझकर हमला किया गया। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त कर दी गई है।
