मुन्नार में हाथी का हमला: ‘पडयप्पा’ ने कार को घेरा, ड्राइवर की समझदारी से बची जान

केरल के मुन्नार में वगुवरई इलाके में जंगली हाथी ‘पडयप्पा’ ने रात में यात्रियों से भरी एक कार पर हमला कर दिया। हमले के दौरान यात्री कार के अंदर फंसे रहे और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

37 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हाथी ने कार को पलटाने का प्रयास किया। ड्राइवर ने सूझबूझ से कार को सुरक्षित पीछे हटाया और तेजी से कार को भगा लिया। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया।

Kerala के Munnar के वगुवरई इलाके में जंगली हाथी ‘पडयप्पा’ ने रात में यात्रियों से भरी एक कार पर हमला कर दिया। हमले के दौरान यात्री कार के अंदर फंसे रहे और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से कार को सुरक्षित पीछे हटाया गया और बड़ा हादसा टल गया।#elephant pic.twitter.com/Zu2rkcGEhZ — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) March 23, 2026 इससे पहले 26 फरवरी को भी केरल के अन्नमनाडा महादेव मंदिर में वलियाविलक्कु उत्सव के दौरान एक पालतू हाथी ने अचानक एक युवक पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे पहले 26 फरवरी को भी केरल के अन्नमनाडा महादेव मंदिर में वलियाविलक्कु उत्सव के दौरान एक पालतू हाथी ने अचानक एक युवक पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

गौरतलब है कि केरल के जंगलों में रहने वाले पडयप्पा को बड़े-बड़े कान और दांत की वजह से झुंड में अलग से पहचाना जा सकता था। 1999 सुपरस्टार रजनीकांत की एक फिल्म आई-पडयप्पा। इसमें रजनीकांत के कैरेक्टर का नाम था पडयप्पा, जो अपने सम्मान के लिए लड़ता है। बस इसी पर इस जंगली हाथी को भी नाम मिल गया। इसे किंग ऑफ मुन्नार भी कहा जाता है।