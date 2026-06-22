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1.25 लाख का इनामी लल्लन सिंह एनकाउंटर में ढेर, 7 हत्याओं का आरोपी था बिहार का कुख्यात बदमाश

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saharanpur encounter
BY: हिमा अग्रवाल
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (11:15 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (11:24 IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के सफायें को लेकर ठोंको अभियान चल रहा है। जिसके चलते सोमवार की सुबह भोर की किरण निकलने से पहले ही बिहार का कुख्यात अपराधी और 1.25 लाख रुपये का इनामी बदमाश लल्लन सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।
 
सरसावा-नकुड़ मार्ग पर हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल लल्लन सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
 

कौन था लल्लन सिंह?

पुलिस के मुताबिक लल्लन सिंह बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र स्थित आनंदगोलवा गांव का निवासी था। वह लंबे समय से उत्तर प्रदेश और बिहार में हत्या, डकैती, लूट और पुलिसकर्मियों पर हमले जैसे कई गंभीर मामलों में वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने एक लाख रुपये तथा चंदौली पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
 
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लल्लन सिंह बेहद शातिर और संगठित अपराध गिरोह का सक्रिय सदस्य था। उसके खिलाफ हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट, हथियार लूट और पुलिस पर हमले सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। वह सात हत्याओं के मामलों में वह वांछित चल रहा था। मृतकों में दो पुलिस उपनिरीक्षक, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे।
 
वर्ष 2022 में वाराणसी में एक उपनिरीक्षक की गोली मारकर हत्या करने और उनकी सरकारी पिस्टल लूटने की सनसनीखेज घटना में भी उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा चंदौली में हुई कई लूट और फायरिंग की घटनाओं में भी उसकी संलिप्तता पाई गई थी। पुलिस के मुताबिक वह अपने भाइयों और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था।
 

कैसे हुई मुठभेड़?

सहारनपुर एएसपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीती देर रात्रि में सरसावा-नकुड़ रोड पर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध बाइक पर पुलिस को आते दिखाई दिये, उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों के हौंसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने रूकने की जगह पुलिस पर फायर खोल दिया, पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में लल्लन सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
 
घायल अपराधी लल्ले को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सहारनपुर रेफर किया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
 
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लल्लन सिंह के मारे जाने से संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लल्लन के ठिकानों पर कई टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि वह जल्दी ही फरार अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta

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