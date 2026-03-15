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उत्तराखंड में LPG की सप्लाई सामान्य, CM धामी बोले- गैस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं

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pushkar dhami
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (10:03 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (10:05 IST)
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उत्तराखंड में गैस और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में गैस आपूर्ति सामान्य है और कहीं भी कमी की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार पहले से ही सतर्क है।
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धामी ने कहा कि यह चुनौती केवल किसी एक राज्य या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कई परिस्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र नेतृत्व में केंद्र सरकार देश में गैस आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
 
इसी कारण प्रशासन को गैस और एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से पहले ही निपटा जा सके। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो और बाजार में अफरातफरी की स्थिति न बनने दी जाए। Edited by : Sudhir Sharma

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