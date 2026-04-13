Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (09:25 IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (09:58 IST)
महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा शादी के कुछ ही समय बाद अचानक लापता हो गई है। पति फरमान खान ने वीडियो जारी कर दावा किया कि वह अजमेर से भाग गई है, जबकि मोनालिसा की मां ने फरमान पर साजिश के तहत गायब करने का आरोप लगाया है। मामले ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है।
वीडियो में फरमान ने कहा कि मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूं, मोनालिसा भाग गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूं। फ्रेंड्स मोनालिसा का अजमेर में पता नहीं लग पाया। मैं जा रहा हूं जोधपुर जोधपुर में पता करेंगे। जोधपुर में हॉल्ट है तो आप किसी को पता चले तो मुझे बताएं।
कई लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए कहा कि उन्हें तो लगता है कि खुद फरमान खान ने ही मोनालिसा को मौत के घाट उतार दिया है और अब इन वीडियोज से वो बचने की कोशिश कर रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद मोनालिसा की मां ने आरोप लगाया है कि फरमान ने ही उन्हें गायब किया है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है।
गौरतलब है कि महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा ने 11 मार्च 2026 को फरमान खान के साथ कोर्ट मैरिज की थी। साथ ही दोनों मंदिर में जाकर शादी की रस्में पूरी की थीं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र लगभग 16 साल 2 महीने और 12 दिन थी।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (09:25 IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (09:58 IST)