Mumbai Airport पर बड़ा हादसा टला, रनवे से टकराया Indigo के विमान का पिछला हिस्सा

Mumbai Airport News : यहां हवाई अड्डे पर शनिवार को उतरते समय बैंकॉक से मुंबई आए इंडिगो के यात्री विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया जिसके चलते विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ‘एयरबस ए 321 नियो’ के दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक विमान से हटा दिया गया है। एयरलाइन ने कहा, विमान ने 2 बार उतरने की कोशिश की और सुरक्षित रूप से उतर गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हम इस घटना की जांच करेंगे।

सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘एयरबस ए 321 नियो’ के दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक विमान से हटा दिया गया है। इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, मुंबई में 16 अगस्त को प्रतिकूल मौसम के कारण कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय इंडिगो के एयरबस ए 321 विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया।

उड़ान की स्थिति की जानकारी देने वाली एक वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24डॉट कॉम’ के अनुसार, एयरलाइन की उड़ान 6ई 1060 अपने निर्धारित प्रस्थान समय रात 11.40 बजे (स्थानीय समय) के बजाय रात 12.12 बजे (स्थानीय समय) बैंकॉक से रवाना हुई और अंततः अपने निर्धारित आगमन समय सुबह 2.50 बजे के बजाय सुबह 3.04 बजे मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी।

एयरलाइन ने कहा, विमान ने 2 बार उतरने की कोशिश की और सुरक्षित रूप से उतर गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हम इस घटना की जांच करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार सुबह 8.30 बजे से शनिवार सुबह 5.30 बजे के बीच मुंबई के कई हिस्सों में 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई।

सूत्रों के अनुसार, शनिवार को आधी रात से सुबह छह बजे के बीच मुंबई हवाई अड्डे पर कुल 15 बार विमानों को दोबारा उतरने की कोशिश करनी पड़ी, जिनमें इंडिगो का वह विमान भी शामिल है जिसका पिछला हिस्सा ज़मीन से टकरा गया। सूत्रों ने बताया कि एअर इंडिया और इंडिगो की एक-एक उड़ान को मार्ग परिवर्तित करके दूसरे हवाई अड्डों पर भेजा गया और बाद में उन्हें फिर से मुंबई में उतारा गया।

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान का संचालन फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक जांच/मरम्मत और नियामकीय मंजूरी ली जाएगी। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour