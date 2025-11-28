rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Major accident during wedding ceremony in Ballia

हिमा अग्रवाल

बलिया (उप्र) , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (20:39 IST)
Ballia Auspicious Programme incident : बलिया शहर के रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य मांगलिक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई जब रिसेप्शन समारोह के लिए बनाया गया मंच अचानक भरभराकर टूट पड़ा। हादसे के समय मंच पर वर-वधू शुभकामनाएं पाने के लिए बैठे हुए थे और बड़ी संख्या में लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंच रहे थे, लेकिन मंच पर बढ़ते भार के कारण वह अचानक से चरमरा कर गिर गया, जिसमें वर–वधू सहित कई लोग घायल हो गए। मंच टूटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
 
यह समारोह भाजपा नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई का रिसेप्शन था, जिसमें पार्टी के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया था। हादसे के समय मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक के प्रतिनिधि विश्राम सिंह, तथा पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे।
ALSO READ: Assam Anti Polygamy Bill : असम में बहुविवाह पर कड़ा कानून, 7 साल की जेल, देना होगा मुआवजा
अचानक हुए हादसे में सभी लोग मंच के साथ नीचे गिर पड़े। घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग सकते में आ गए और तरह-तरह की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि अपने यहां जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो मंच पर बैठकर आशीर्वाद नही लेंगे। कोई बोला मजबूती पहले चैक करेंगे, ताकि कोई हादसा न हो।
ALSO READ: यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रेक पार कर रहे 6 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत
हालांकि गनीमत यह रही कि मंच के टूटने के समय उस पर खड़े किसी शख्स को वहां कोई गंभीर चोट नहीं आई वरना खुशी का माहौल बड़ा जख्म दे सकता था, लेकिन यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी क्षण बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराज
होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels