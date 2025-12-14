छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, चावल मिल की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत

Surajpur Cold Storage Wall Collapsed : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नयनपुर चावल मिल में बड़ा हादसा हो गया। मिल की दीवार अचानक गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल मजदूर को जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराया गया है। खबरों के अनुसार, हादसे की खबर मिलते ही मृतक मजदूरों के परिजन हादसे के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने मिल संचालक और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की।



