rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, चावल मिल की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Major accident in Surajpur Chhattisgarh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सूरजपुर , रविवार, 14 दिसंबर 2025 (00:12 IST)
Surajpur Cold Storage Wall Collapsed : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नयनपुर चावल मिल में बड़ा हादसा हो गया। मिल की दीवार अचानक गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल मजदूर को जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराया गया है। खबरों के अनुसार, हादसे की खबर मिलते ही मृतक मजदूरों के परिजन हादसे के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने मिल संचालक और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की।

स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की। स्थानीय लोगों और मजदूरों का आरोप है कि यह हादसा प्राकृतिक नहीं बल्कि लापरवाही के कारण हुआ है।
ALSO READ: छत्तीसगढ़ में भीषण मुठभेड़, 12 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद
खबरों के अनुसार, मिल के अंदर करीब 8 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर पार्टिशन बनाया जा रहा था। इस दीवार की मजबूती के लिए न तो पिलर लगाए गए और न ही कोई अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए। वहीं राइस मिल संचालक इस घटना को प्राकृतिक हादसा बता रहे हैं। मिल प्रबंधन की ओर से मृत मजदूरों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए और घायल मजदूर को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।
ALSO READ: Train Accident : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, 7 की मौत, 14 घायल
राइस मिल हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद यदि लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Edited By : Chetan Gour 
(सांकेतिक फोटो)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक का बड़ा दावा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels