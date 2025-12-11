Dharma Sangrah

चीन बॉर्डर के पास बड़ा हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 22 मजदूरों के मौत की आशंका

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (17:15 IST)
अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में चीन बॉर्डर के पास एक भयावह सड़क हादसे की खबर है। मीडिया खबरों के अनुसार मजदूरों से भरा ट्रक चकलागम इलाके में पहाड़ी मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में 22 मजदूर सवार थे। इनमें से 19 असम के तिनसुकिया जिले के गिलापुखरी टी एस्टेट के रहने वाले बताए गए हैं। 
हादसे में सभी मजदूरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है,अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया।
हादसे के बाद आस-पास के ग्रामीणों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर मदद शुरू की। बाद में पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और सेना की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया। खाई बहुत गहरी होने के कारण बचाव मुश्किल हो रहा है। कई मजदूरों को खाई में नीचे फंसे देखा गया है जिन तक पहुंचने में समय लग रहा है।
 

