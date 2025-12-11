चीन बॉर्डर के पास बड़ा हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 22 मजदूरों के मौत की आशंका

अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में चीन बॉर्डर के पास एक भयावह सड़क हादसे की खबर है। मीडिया खबरों के अनुसार मजदूरों से भरा ट्रक चकलागम इलाके में पहाड़ी मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में 22 मजदूर सवार थे। इनमें से 19 असम के तिनसुकिया जिले के गिलापुखरी टी एस्टेट के रहने वाले बताए गए हैं।

हादसे के बाद आस-पास के ग्रामीणों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर मदद शुरू की। बाद में पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और सेना की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया। खाई बहुत गहरी होने के कारण बचाव मुश्किल हो रहा है। कई मजदूरों को खाई में नीचे फंसे देखा गया है जिन तक पहुंचने में समय लग रहा है।