राजस्‍थान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई टेंपो ट्रैवलर, 18 लोगों की मौत

Major road accident in Jodhpur : राजस्‍थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले के मतोड़ा क्षेत्र में आज शाम एक टेंपो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये सभी लोग कोलायत मंदिर से दर्शन करके जोधपुर लौट रहे थे। इस हादसे में कई लोग घायल भी हैं। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ज़िला कलेक्टर, SP और अन्य अधिकारियों से फोन पर बात की और निर्देश दिए कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए और उन्हें सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराया जाए।

दर्दनाक हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, फलोदी के मतोडा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

घायलों को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर ले जाया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। थानाधिकारी अमानाराम ने हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

हादसे पर पूर्व मुख्‍यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है। उन्‍होंने 'एक्स' पर लिखा, मुझे समाचार मिला है कि फलोदी के मतोडा में सड़क हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हुई है। यह सुनकर मन बेहद दुखी है। मैं ईश्वर से सभी दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं उनके परिजनों को हिम्मत देने तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

Edited By : Chetan Gour