मेरठ में दर्दनाक सड़क हादसा, हिंडन नदी के पुल से गिरी कार, हेड कांस्टेबल समेत 2 की मौत, 3 घायल

Meerut-Baghpat road accident : मेरठ-बागपत मार्ग पर हिंडन नदी पुल के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण एक कार पुल के पिलर से टकराकर नीचे नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में पुलिस के हेड कांस्टेबल राहुल कुमार और स्थानीय निवासी अजरूद्दीन की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।





मिली जानकारी के अनुसार, मारुति इग्निस कार अनियंत्रित होकर पुल के पिलर से टकराई और क्षतिग्रस्त अवस्था में हिंडन नदी में जा गिरी। हादसे के समय कार में दो पुलिसकर्मी और तीन स्थानीय लोग सवार थे। दुर्घटना में हेड कांस्टेबल राहुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल कौशल कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।

मेरठ के एसएसपी ने बताया कि यह दुर्घटना थाना जानी क्षेत्र के हिंडन पुल के पास सुबह करीब 4:15 बजे हुई। पुलिसकर्मी बागपत से एक जांच पूरी कर मेरठ लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित विभागों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

