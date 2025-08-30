पंजाब में भारी बारिश के कारण राजस्थान की कई ट्रेनें रद्द, रेल यातायात प्रभावित

उन्होंने बताया कि इसके कारण गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर, गाड़ी संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी, गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर, गाड़ी संख्या 19224 जम्मूतवी-साबरमती और गाड़ी संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी 31 अगस्त को रद्द रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 19415 साबरमती- श्री माता वैष्णोदेवी कटरा और गाड़ी संख्या 19107 भावनगर टर्मिनस- एमसीटीएम उधमपुर भी 31 अगस्त को रद्द रहेंगी।(भाषा)