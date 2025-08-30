पंजाब में भारी बारिश के कारण राजस्थान की कई ट्रेनें रद्द, रेल यातायात प्रभावित

Many trains of Rajasthan canceled:
पंजाब (Punjab) में भारी बारिश के कारण राजस्थान की कई ट्रेनों (many trains) को रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी बारिश के कारण कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य पुल संख्या-17 पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा।
उन्होंने बताया कि इसके कारण गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर, गाड़ी संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी, गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी, गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी-अजमेर, गाड़ी संख्या 19224 जम्मूतवी-साबरमती और गाड़ी संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी 31 अगस्त को रद्द रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 19415 साबरमती- श्री माता वैष्णोदेवी कटरा और गाड़ी संख्या 19107 भावनगर टर्मिनस- एमसीटीएम उधमपुर भी 31 अगस्त को रद्द रहेंगी।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta