UP : सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी मौलवी गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

सहारनपुर (उप्र) , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (18:36 IST)
Saharanpur Uttar Pradesh News : सहारनपुर में पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मौलवी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी ने किशोरी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। मामले की जांच की जा रही है।
 
पुलिस अधीक्षक (नगर) व्‍योम बिंदल ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस ने वेद विहार कालोनी निवासी आरोपी मौलवी अनीस को गिरफ्तार कर लिया। उन्‍होंने कहा कि आरोपी मौलवी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार किशोरी के परिजनों ने सदर बाजार थाने में वेद विहार कालोनी निवासी मौलवी अनीस के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार अनीस पर 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई।
पुलिस के अनुसार परिजनों को इसका पता करीब चार महीने बाद चला जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने किशोरी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था। बिंदल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। (इनपुट एजेंसी)
