भोपाल में 92 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, DRI ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत की कार्रवाई

MD drugs seized : राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेफेड्रोन बनाने वाली एक इकाई का भंडाफोड़ किया है और राज्य के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ‘ऑपरेशन क्रिस्टल ब्लैक’ नाम से चलाए गए एक समन्वित अभियान के तहत 16 अगस्त को हुजूर तहसील के जगदीशपुर (इस्लामनगर) में अवैध विनिर्माण इकाई का भंडाफोड़ हुआ और इस दौरान 92 करोड़ रुपए मूल्य के तरल रूप में 61.20 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया। मेफेड्रोन मानसिक रूप से उत्तेजना पैदा करने वाला एक सिंथेटिक मादक पदार्थ है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, भोपाल में चोरी छिपे चलाई जा रही मेफेड्रोन विनिर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया गया है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर की गई छापेमारी में इस गिरोह के सात प्रमुख सदस्यों को पकड़ा गया है।

मेफेड्रोन मानसिक रूप से उत्तेजना पैदा करने वाला एक सिंथेटिक मादक पदार्थ है जो नशे की प्रतिक्रिया में उत्तेजना, ऊर्जा एवं खुशी का अनुभव कराता है। बड़ी संख्या में युवा इसके शिकार हो रहे हैं। बयान में कहा गया है कि प्रसंस्करण उपकरणों के एक पूरे सेट के साथ मेथिलीन डाइक्लोराइड, एसीटोन, मोनोमेथाइलमाइन (एमएमए), हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल) और 2-ब्रोमो सहित 541.53 किलोग्राम कच्चे माल को जब्त किया गया।

बयान में कहा गया, यह इकाई एक सुनसान इलाके में थी और इसे चारों ओर से घेरकर रखा गया था ताकि किसी को भनक ना लगे। डीआरआई अधिकारियों ने चतुराई से छापा मारा। मेफेड्रोन बनाने वाले केमिस्ट समेत दो लोगों को अवैध उत्पादन प्रक्रिया में लिप्त पाया गया।

बयान में कहा गया है कि त्वरित कार्रवाई में मादक पदार्थ गिरोह के एक प्रमुख सदस्य को उत्तर प्रदेश के बस्ती से गिरफ्तार किया गया, जिसे भिवंडी (मुंबई के निकट) से भोपाल तक कच्चे माल की आपूर्ति की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बयान में कहा गया है, रसायनों/कच्चे माल के दो आपूर्तिकर्ताओं को मुंबई से भोपाल ले जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के साथ मुंबई से गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हवाला चैनलों के माध्यम से सूरत और मुंबई से भोपाल में धन हस्तांतरित किया जा रहा था। फंड ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति को सूरत में पकड़ा गया। अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सात लोगों ने एक विदेशी ऑपरेटर और भारत में नेटवर्क के सरगना के निर्देश पर मेफेड्रोन के गुप्त निर्माण की बात कबूल की है।

उन्होंने कहा, यह पिछले एक साल में डीआरआई द्वारा नष्ट की गई छठी गुप्त मेफेड्रोन फैक्टरी है। डीआरआई मादक पदार्थ बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों को खत्म करने और उनके मास्टरमाइंड और इसमें शामिल अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए प्रतिबद्ध है। (भाषा)

