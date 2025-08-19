अधेड़ महिला ने 13 साल के बच्चे से 2 बार जबरन बनाए यौन संबंध, 4 साल बाद हुआ खुलासा, जानिए कितनी हो सकती है सजा

Bengaluru Crime News: यह मामला 2020 का है, जब एक अ‍धेड़ महिला (अब उम्र 52 साल) ने अपने पड़ोस में रहने वाले 13 साल (अब लगभग 17 साल) के बच्चे के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। 2024 में इस मामले का खुलासा हुआ। महिला ने इस आधार पर कोर्ट में दस्तक दी की एक महिला पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) नहीं लगाया जा सकता। लेकिन, कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि कानून लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अब महिला को इस मामले में सजा हो सकती है।

इस तरह हुआ खुलासा : दरअसल, आरोपी महिला ने बेंगलुरु में मई और जून 2020 में दो मौकों पर बच्चे को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इस घटना से आहत बच्चे ने उस समय अपने परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं दी। 2020 में बच्चे का परिवार दुबई चला गया। साल 2024 में इसका खुलासा तब हुआ जब, पीड़ित बच्चे ने इस घटना की जानकारी एक थैरपिस्ट को दी। इसके बाद इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई।

जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 में स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी एक नाबालिग को पेनेट्रेटिव या अन्य यौन गतिविधियों के लिए मजबूर करता है तो वह अपराधी है। कोर्ट ने महिला के इस तर्क को पूरी खारिज कर दिया कि यौन अपराध या बलात्कार के आरोप महिला पर नहीं लग सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता।

क्या है पूरा मामला : कर्नाटक के बेंगलुरु में पड़ोसी होने के नाते पीड़ित नाबालिग महिला के घर जाता था। इसी बीच, मई और जून 2020 में आरोपी महिला ने नाबालिग को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं महिला ने बच्चे को धमकी भी दी वह इस बारे में किसी को न बताए। उस समय बच्चा बुरी तरह डर गया था। घटना के 4 साल बाद 2024 में उसके परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने केस दर्ज कराने का फैसला किया। बयान देते समय पीड़ित बच्चे की उम्र 17 साल थी। बताया जा रहा है कि महिला का पति और बेटी विदेश में रहते हैं।

कितने हो सकती है सजा : दोषी सिद्ध होने पर यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) के लिए कम से कम 3 साल की कैद का प्रावधान है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में न्यूनतम 5 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पेनेट्रेटिव यौन हमला होने की स्थिति में कम से कम 10 साल की कड़ी कैद की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

