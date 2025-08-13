Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Nuh में भड़की हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी, एक दर्जन से ज्यादा पर केस दर्ज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Nuh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 13 अगस्त 2025 (18:51 IST)
हरियाणा-राजस्थान सीमा पर नूंह के गांव मुंडाका में हिंसा भड़क गई। बीते दिन मंगलवार को जिले में गाड़ी पार्किंग को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी और आगजनी भी गई। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। 
ALSO READ: क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ
पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद किया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गया। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है जबकि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
ALSO READ: Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones
क्या सामने आई विवाद की कहानी  
मीडिया खबरों के मुताबिक गांव हाजीपुर निवासी इसरा का बेटा अपनी गाड़ी सड़क के बीच खड़ी किए हुए था। पीछे से गांव निवासी समय सिंह पहुंचे और गाड़ी हटाने को कहा। इस पर कहासुनी हो गई और आरोप है कि कार में सवार युवक ने कांच की बोतल से समय सिंह पर हमला कर दिया। 
 
इसमें दो पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। एक बाइक और एक दुकान को आग लगा दी गई।  मीडिया खबरों के मुताबिक सरपंच ने दावा किया कि उनके गांव के करीब 10 लोग घायल हुए हैं। उनका कहना है कि भीड़ ने इस विवाद को हिन्दू-मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। Edited by : Sudhir Sharma  

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर में डोनाल्ड ट्रंप के फूंके पुतले, शुल्क वृद्धि को लेकर जताया विरोध

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels