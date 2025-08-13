Nuh में भड़की हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी, एक दर्जन से ज्यादा पर केस दर्ज

हरियाणा-राजस्थान सीमा पर नूंह के गांव मुंडाका में हिंसा भड़क गई। बीते दिन मंगलवार को जिले में गाड़ी पार्किंग को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी और आगजनी भी गई। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है।

पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद किया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गया। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है जबकि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

क्या सामने आई विवाद की कहानी मीडिया खबरों के मुताबिक गांव हाजीपुर निवासी इसरा का बेटा अपनी गाड़ी सड़क के बीच खड़ी किए हुए था। पीछे से गांव निवासी समय सिंह पहुंचे और गाड़ी हटाने को कहा। इस पर कहासुनी हो गई और आरोप है कि कार में सवार युवक ने कांच की बोतल से समय सिंह पर हमला कर दिया।

इसमें दो पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। एक बाइक और एक दुकान को आग लगा दी गई। मीडिया खबरों के मुताबिक सरपंच ने दावा किया कि उनके गांव के करीब 10 लोग घायल हुए हैं। उनका कहना है कि भीड़ ने इस विवाद को हिन्दू-मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। Edited by : Sudhir Sharma