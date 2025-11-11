मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 श्वेता शारदा ने लॉन्च किया जेजेएस 2025

इस वर्ष 19-22 दिसंबर को होगा 21वां जेजेएस, जेजेएस में अब तक के सबसे अधिक 1225 बूथ्स होंगे

Jaipur Jewellery Show: जयपुर ज्वैलरी शो (जेजेएस-2025) के थीम पोस्टर का लॉन्च होटल रोज़े आमेर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 श्वेता शारदा द्वारा किया गया। वे इस वर्ष जयपुर ज्वैलरी शो की ब्रांड एम्बेसेडर हैं। इस दौरान इस वर्ष जेजेएस की थीम 'कलर्ड जेमस्टोन' प्रमोशन ग्रुप को भी लॉन्च किया गया।

इस अवसर पर जेजेएस की आयोजन समिति के साथ-साथ कई अन्य प्रसिद्ध ज्वैलर्स भी उपस्थित थे। जेजेएस का आयोजन सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में 19-22 दिसंबर तक होगा। कार्यक्रम में श्वेता शारदा ने कहा कि "इस वर्ष जेजेएस की ब्रांड एंबेसडर बनना वास्तव में सम्मान की बात है। मैं पहली बार जयपुर में आकर और यहां प्यार पाकर बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा शहर जो कि दुनिया में अपनी खूबसूरत ज्वैलरी और रंगीन रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने यह भी कहा मेरे लिए ज्वैलरी सिर्फ सजने का माध्यम नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी है।

इस अवसर पर जेजेएस आयोजन समिति के चेयरमैन विमल चंद सुराणा ने अपने स्वागत संबोधन में बताया कि इस वर्ष जेजेएस की थीम- 'कलर्ड जेमस्टोन' है। जेजेएस पिछले कई वर्षों से ज्वैलरी इंडस्ट्री का अग्रणी मंच बना हुआ है। एग्जीबिटर्स, विजिटर्स और प्रमोशन पार्टनर्स आदि के सहयोग से जेजेएस ने लगातार उल्लेखनीय मुकाम हासिल किया है। इस वर्ष का जेजेएस और भी विशाल और बेहतर होगा।

जेजेएस के ऑनेनरी सेक्रेटरी, राजीव जैन ने बताया कि जेजेएस इस वर्ष 1225 बूथ्स और 658 एग्जीबिटर्स के साथ अब तक का सबसे अधिक बड़ा शो होगा। जैन ने यह भी बताया कि पिछले वर्षों की तरह ही, इस वर्ष भी पिंक क्लब होगा, जिसमें बी2बी इंटरेक्शन के लिए 74 बूथ होंगे। पिंक क्लब में 44 ज्वैलरी और 30 जेमस्टोन्स के बूथ्स शामिल होंगे। वहीं, जयपुर ज्वैलरी डिजाइन फेस्टिवल (जेजेडीएफ) के अंतर्गत 67 बूथ्स होंगे। इस वर्ष 'कलर्ड जेमस्टोन' प्रमोशन ग्रुप में 12 मेंबर्स शामिल हैं। जेजेएस 2025 को प्रमोट करने के लिए कई शहरों में रोड शोज भी आयोजित किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम का संचालन जेजेएस के संयुक्त सचिव एवं प्रवक्ता, अजय काला ने किया। उन्होंने प्रकाश डाला कि जेजेएस देश में नंबर 1 बी2सी और नंबर 2 बी2बी शो बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जेजेएस दिसंबर शो में व्यापार बढ़ाने के नए आयाम देखने को मिलेंगे। इस वर्ष शो में 50,000 से अधिक विजिटर्स के आने की संभावना है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala