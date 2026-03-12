khatu shyam baba

ईरान के नए सुप्रीम लीडर mojtaba khamenei की US को खुली धमकी: 'हर मौत का बदला लेंगे, बंद रहेगा होर्मुज स्ट्रेट

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (19:06 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (19:17 IST)
ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने संदेश में मोजतबा खामनेई ने कहा कि हर मौत का बदला लेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई का पहला संदेश सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने रविवार को सुप्रीम लीडर बनने के बाद से पहली बार कोई संदेश दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि ईरान अभी झुकने के मूड में नहीं हैं। 
मुजतबा खामेनेई ने अपने पहले बयान में कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उन पर हमला किया जाएगा।  Edited by : Sudhir Sharma

