क्या मोनालिसा को सीरिया भेज रहा है फरमान, भाजपा नेता के दावे से हड़कंप

Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (10:24 IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (10:33 IST)
प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा भोसले की केरल के फरहान से शादी पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच भाजपा नेता और दिल्ली की अधिवक्ता नाजिया इलाही ने दावा किया कि मोनालिसा को सीरिया भेजने की तैयारी की जा रही है। उनका पासपोर्ट भी बनवा लिया गया है।
फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ दिल्ली से खरगोन पहुंचीं नाजिया ने कहा कि यह शादी कानूनी रूप से अमान्य है। मोनालिसा के परिवार ने भी इस शादी का खुलकर विरोध किया है। इस्लाम भी इसे स्वीकार नहीं करता। हम लव जेहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित अनहोनी से पहले उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकार से मदद मांगी जाएगी।
डायरेक्टर सनोज मिश्रा का 'लव जिहाद' का दावा
इस शादी ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब मोनालिसा को लॉन्च करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा। सनोज मिश्रा ने दावा किया कि मोनालिसा 'लव जिहाद' का शिकार हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बहकाया गया है और उनके मैनेजर ने दक्षिण भारत में उनका 'सौदा' कर दिया है।
मोनालिसा की शादी से हिंदू संगठन भी नाराज
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वे जल्द ही मोनालिसा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि परिवार से चर्चा करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
कुंभ से चर्चा में आई थी माला बेचने वाली मोनालिसा
दरअसल, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान माला बेचने वाली मोनालिसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद वह अचानक सुर्खियों में आ गई थीं और देशभर में लोग उन्हें पहचानने लगे थे। सोशल मीडिया पर मिली लोकप्रियता के बाद उनका नाम कई कार्यक्रमों और चर्चाओं में सामने आया था।
गौरतलब है कि प्रयागराज महाकुंभ 'वायरल गर्ल' मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से केरल के मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद दोनों ने कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज भी की। बताया जा रहा है कि मोनालिसा और फरमान पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे। मोनालिसा के पिता ने जबरन शादी कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। कुछ लोग इसे मोनालिसा का निजी फैसला बता रहे हैं तो कुछ इस शादी पर सवाल उठा रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta