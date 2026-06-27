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मुंबई में मोहर्रम को 'मातम' में बदलने की साजिश, 14900 मौत के कैप्सूल बरामद!

साजिश नाकाम, 30 हजार का था टारगेट, जुलूस में दवा के नाम पर मुफ्त में बंटने वाला था 'जहर'

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Mumbai Poison Conspiracy
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (18:14 IST) Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 (18:19 IST)
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Mumbai Poison Conspiracy: मुंबई को एक बार फिर दहलाने और मुहर्रम के जुलूस को 'मातम के समंदर' में बदलने की एक बेहद खौफनाक और सोची-समझी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों ने वक्त रहते एक ऐसे 'साइलेंट किलर' को दबोच लिया है, जो बम या बंदूक से नहीं, बल्कि दवा के बहाने हजारों बेगुनाहों के जिस्म में धीमा जहर उतारने की तैयारी में था।

30 हजार का था टारगेट

गिरफ्तार किए गए आरोपी फैयाज निसार हुसैन प्रेमजी के पास से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 14 हजार 900 संदिग्ध कैप्सूल बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी का टारगेट यहीं नहीं रुकने वाला था, उसने कुल 30 हजार गोलियों का ऑर्डर दे रखा था। साजिश का तरीका इतना शातिर था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मुहर्रम के जुलूस में चलने वाले लोगों को जब थकावट या बदन दर्द होता तो यह आरोपी उन्हें 'दर्द निवारक दवा' कहकर ये कैप्सूल मुफ्त या बेहद कम दाम में बांटने वाला था।

इस तरह तैयार हो रहे थे मौत के कैप्सूल!

जांच में जो सबसे डरावना खुलासा हुआ है, वो यह है कि इस दवा में केमिकल मिला हुआ था। लैब टेस्ट और शुरुआती जांच के मुताबिक, इन कैप्सूलों के अंदर 'जिंक फॉस्फाइड' जैसा बेहद जानलेवा और जहरीला रसायन मिलाया गया था। आरोपी केवल इन गोलियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड की एक बड़ी खेप मंगाने की फिराक में था, जिससे लाखों लोगों को निशाना बनाया जा सके।

खौफनाक साजिश का 'इरानी कनेक्शन'?

मामला सिर्फ स्थानीय अपराध का नहीं लग रहा है, बल्कि इसके तार सरहद पार से जुड़ते दिख रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, आरोपी फैयाज हुसैन हाल ही में ईरान की यात्रा करके लौटा है। इस खुलासे के बाद देश की केंद्रीय जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है क्या फैयाज को ईरान में बैठे किसी हैंडलर से इस 'बायोलॉजिकल' हमले के निर्देश मिले थे? क्या इस खौफनाक साजिश के पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क या स्लीपर सेल काम कर रहा है? इतनी भारी मात्रा में प्रतिबंधित और जानलेवा केमिकल की सप्लाई उसे कहां से होने वाली थी?

एजेंसियां हाई अलर्ट पर, कड़ाई से पूछताछ जारी

फिलहाल मुंबई पुलिस और देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां आरोपी फैयाज को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही हैं। इस बात का बारीकी से पता लगाया जा रहा है कि क्या उसके कुछ साथी मुंबई या देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय हैं, जो किसी बड़े धार्मिक या सार्वजनिक आयोजन को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इस खुलासे के बाद से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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