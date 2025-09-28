Dharma Sangrah

मुंबई में रातभर हुई भारी बारिश, ट्रेन और बस सेवाएं बाधित, प्रशासन ने की यह अपील

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (15:11 IST)
Mumbai weather update News : मुंबई में ‘रेड अलर्ट’ की चेतावनी के बीच रातभर भारी बारिश हुई लेकिन रविवार सुबह तक बारिश की तीव्रता कम हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पिछले 24 घंटे में दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्सों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं कुछ समय की देरी से चल रही हैं जबकि बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम की बसें बिना किसी मार्ग परिवर्तन के सेवाएं दे रही हैं। आईएमडी ने शनिवार को ‘रेड अलर्ट’ जारी किया था, जिसमें रविवार को मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया था।
 
बीएमसी के एक अधिकारी ने रविवार सुबह आठ बजे जारी आईएमडी के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि मुंबई में बादल छाए रहेंगे, भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और मुंबई एवं उपनगरों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। मध्यरात्रि के बाद मुंबई में भारी बारिश हुई, हालांकि सुबह तक इसकी तीव्रता कम हो गई। तब से मुंबई के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, बीच-बीच में तेज बारिश भी हो रही है।
 
रविवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए 24 घंटे में कोलाबा वेधशाला ने 120.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जबकि सांताक्रूज वेधशाला ने 83.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। आईएमडी के अनुसार इस अवधि के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में जुहू में 88 मिलीमीटर, बांद्रा में 82.5 मिलीमीटर और महालक्ष्मी में 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
एक अधिकारी ने बताया कि अपराह्न दो बजकर 55 मिनट पर समुद्र में 3.24 मीटर की ऊंची लहरें उठने और रात आठ बजकर 50 मिनट पर 1.31 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। आईएमडी ने रविवार को पड़ोसी जिलों रायगढ़, ठाणे और पालघर के लिए भी ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है।
 
ठाणे में पिछले 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है और पड़ोसी पालघर जिले में कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। स्थानीय नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी दामोदर वांगद ने बताया कि शनिवार को ठाणे के बदलापुर इलाके में उल्हास नदी में तैरने गया एक व्यक्ति और दो अन्य लोग नदी में बह गए।
उन्होंने बताया कि दमकल विभाग को घटना की सूचना छह घंटे देरी से मिली और व्यक्ति का पता लगाने के प्रयास अब भी जारी हैं। ‘रेड अलर्ट’ के मद्देनजर ठाणे और पालघर दोनों जिला प्रशासनों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि शनिवार सुबह से पेड़ गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं। (इनपुट एजेंसी)
