मुंबई को फिर मिलेगी महिला महापौर, भाजपा की इन 3 धाकड़ नेताओं के नाम दौड़ में सबसे आगे

Mumbai female mayor: मुंबई को एक बार फिर महिला मेयर मिलने जा रही है। भाजपा के भीतर महिला नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति पर गंभीर मंथन चल रहा है। ऐसे में पार्टी की तीन मजबूत महिला नेता मेयर की रेस में सबसे आगे मानी जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इन नामों की चर्चा तेज हो गई है।

उल्लेखनीय है कि शिवसेना (UBT) की किशोरी पेडणेकर मुंबई की आखिरी मेयर थीं, जिनका कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो गया था। भाजपा की ओर से महापौर पद के लिए तीन महिला नेताओं के नाम सबसे आगे हैं। इनमें राजश्री शिरवाडकर, तेजस्वी घोसालकर और योगिता सुनील कोली के नाम प्रमुख हैं।

क्या है राजश्री की ताकत राजश्री शिरवाडकर ने वार्ड नंबर 172 (सायन-कोलीवाड़ा क्षेत्र) से जीत दर्ज की है।

उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्हें भाजपा का एक निष्ठावान और आक्रामक मराठी चेहरा माना जाता है। स्थानीय मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ और सक्रियता उनके पक्ष में जाती है, विशेषकर तब जब भाजपा 'मराठी कार्ड' खेलने पर विचार कर रही हो।

योगिता कोली भी दौड़ में शामिल योगिता सुनील कोली का नाम भी मुंबई के मेयर के लिए चल रहा है। उन्होंने मालाड वेस्ट के वार्ड नंबर 46 से जीत हासिल की है। मुंबई के कोली समुदाय (जो मुंबई का मूल निवासी माना जाता है) का प्रतिनिधित्व करने के कारण उनका पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा तटीय समुदायों को साधने के लिए उनके नाम पर विचार कर सकती है।

महापौर पद की दौड़ में पुरुष उम्मीदवारों में मकरंद नार्वेकर (राहुल नार्वेकर के भाई) और प्रभाकर शिंदे के नाम भी काफी मजबूती से लिए जा रहे थे, लेकिन भाजपा द्वारा महिला मेयर बनाने की घोषणा के बाद ये दोनों ही चेहरे दौड़ से बाहर हो गए हैं।

