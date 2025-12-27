rashifal-2026

होश आया तो प्राइवेट पार्ट से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द था, अंडरगार्मेंट्‍स भी गायब थे, उदयपुर गैंगरेप पीड़िता की दर्दभरी कहानी

विशेष प्रतिनिधि

उदयपुर , शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (14:11 IST)
Udaipur gang rape case: अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द हो रहा था। मेरे शरीर पर चोटों के निशाने थे। मेरे जेवर, अंडरगार्मेंट्‍स और मोजे तक गायब थे। फिर मुझे अहसास हुआ कि रात में मेरा यौन उत्पीड़न किया गया है। दरअसल, इस महिला के साथ कार में गैंगरेप हुआ था। 
 
यह दर्दभरी कहानी एक आईटी कंपनी की मैनेजर की है, जो उसने पुलिस को बताई। दिल दहलाने वाली यह वारदात राजस्थान के उदयपुर की है, जहां एक आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ उसी के सीईओ और सहयोगियों ने चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने में एक महिला ने भी सहयोग किया। 20 दिसंबर की रात हुई इस घटना में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
 
बेहोश हो गई थी पीड़िता : पुलिस के अनुसार, कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया की बर्थडे पार्टी में पीड़िता को भी आमंत्रित किया गया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब पीड़िता अकेली रह गई, तो मदद के बहाने जितेश, शिल्पा सिरोही और गौरव सिरोही उसे घर छोड़ने के लिए अपनी कार में ले गए। आरोप है कि रास्ते में आरोपियों ने सिगरेट जैसी कोई नशीली चीज पीड़िता को दी, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई।
 
पुलिस को बताई आपबीती : अगले दिन होश आने पर महिला को अपने शरीर पर चोट के निशान मिले। रिपोर्ट्‍स के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स और शरीर के अन्य हिस्सों में तेज दर्द था और उसके जेवर समेत अंडरगार्मेंट्स भी गायब थे। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पुलिस को कार के डैशकैम (Dashcam) से पूरी वारदात का ऑडियो और वीडियो फुटेज मिला। यह फुटेज अब इस मामले में सबसे पुख्ता सबूत बन गया है। इसके अलावा, मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हो चुकी है।
 
आरोपी पुलिस रिमांड पर : उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने बताया कि सुखेर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत तीनों आरोपियों-  जितेश सिसोदिया (कंपनी सीईओ), गौरव सिरोही (मेरठ निवासी आरोपी), शिल्पा सिरोही (कंपनी की एग्जीक्यूटिव हेड और गौरव की पत्नी) को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है।
