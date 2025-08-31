Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Nikki Murder Case : क्‍यों उलझती जा रही है मर्डर की गुत्‍थी, कहां है निक्‍की का मोबाइल, कब दाखिल होगी चार्जशीट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Nikki Bhati murder case of Greater Noida Uttar Pradesh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ग्रेटर नोएडा (उप्र) , रविवार, 31 अगस्त 2025 (14:57 IST)
Nikki Bhati murder case of Greater Noida : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड का मामला उलझता ही जा रहा है। हत्याकांड को लेकर रोजाना नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटना के बाद से अब तक निक्की का मोबाइल फोन नहीं मिल सका है। गुत्थी सुलझाने में निक्की का मोबाइल फोन अहम सबूत साबित हो सकता है। निक्की की बहन कंचन ने भी ससुरालवालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने की बात कही है। पीड़ित परिवार ने नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
ALSO READ: निक्की भाटी मर्डर केस में नया मोड़, भाभी ने कहा- मुझे घर से निकाला, निक्की और कंचन मुझे पीटती थीं
खबरों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड का मामला उलझता ही जा रहा है। हत्याकांड को लेकर रोजाना नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। घटना के बाद से अब तक निक्की का मोबाइल फोन नहीं मिल सका है। गुत्थी सुलझाने में निक्की का मोबाइल फोन अहम सबूत साबित हो सकता है। निक्की की बहन कंचन ने भी ससुरालवालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने की बात कही है।
 
जल्‍द दाखिल होगी चार्जशीट : पीड़ित परिवार ने नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। पुलिस कमिश्नर ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि वे न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
ALSO READ: स्कॉर्पियो SUV, मोटरसाइकिल और सोने के गहने सब कुछ तो दिया था, निक्की हत्याकांड पर NCW सख्त
निक्की की मौत के मामले में पुलिस उसके मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को आरोपितों को सजा दिलाने में सबसे अहम साक्ष्य मान रही है। उधर, आरोपितों के परिवार वालों ने अपने वकीलों को एक पेन ड्राइव में घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई। उनका दावा है कि इन फुटेज से यह साबित हो जाएगा कि घटना के समय आरोपी विपिन और उसके स्वजन निक्की के साथ मौजूद नहीं थे।
 
5 वीडियो आ चुके हैं सामने : निक्की की मौत के 9 दिन बाद अब तक उससे जुड़े 5 वीडियो सामने आ चुके हैं, मगर इसके बावजूद यह गुत्थी सुलझ नहीं पा रही कि निक्की ने खुद आग लगाई थी या उसे पति विपिन भाटी ने जलाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो ने पुलिस की जांच को और पेचीदा बना दिया है।
 
क्‍या दहेज है हत्‍या का कारण : इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था। पति विपिन भाटी के अफेयर की बातें भी सामने आ रही हैं। कंचन के मुताबिक निक्की के ससुराल वाले विपिन की दूसरी शादी करना चाहते थे और वे निक्की से पीछा छुड़ाना चाहते थे।
 
ससुराल की हर मांग की पूरी : मृतका निक्की के परिजनों ने दावा किया कि 2016 में उसकी शादी के बाद से ही उसे 36 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जबकि उन्होंने निक्की के ससुराल वालों की स्कॉर्पियो वाहन और मोटरसाइकल की मांग पूरी भी कर दी थी। 21 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस इस मामले में निक्की के पति सहित उसके ससुर, सास और जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जयराम रमेश ने किया मोदी जिनपिंग की मुलाकात का मूल्यांकन, जानिए क्या कहा?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels