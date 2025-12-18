Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली में No PUC, No Fuel campaign, 3,700 से अधिक वाहनों का चालान

Advertiesment
हमें फॉलो करें delhi traffic

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (23:34 IST)
राष्ट्रीय राजधानी में ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ अभियान के तहत 3,700 से अधिक वाहनों का चालान किया गया, जबकि लगभग 570 गैर-अनुपालन करने वाले या गैर-निर्दिष्ट वाहनों को 24 घंटे के भीतर दिल्ली की सीमाओं से वापस भेज दिया गया। दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने अभियान के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के प्रमुख बिंदुओं पर लगभग 5,000 वाहनों की जांच की।
ALSO READ: Delhi blast : 9वां आरोपी गिरफ्तार, 26 दिसंबर तक NIA की हिरासत में, खाई थी सुसाइड बमर बनने की कसम
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर, जनपथ सहित कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण कर अभियान के पालन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पंप स्टाफ को नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ-साथ वाहन चालकों से विनम्रता से पेश आने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान चालान से ज्यादा लोगों की सेहत और साफ हवा से जुड़ा है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मध्यप्रदेश के सबसे विजनरी सीएम डॉ. मोहन यादव, 1.48 घंटे नॉनस्टॉप सुनने के बाद हर कोई बोल उठा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels