समाज के विकास में धन की कमी नहींआएगी : गुप्ता
अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 35वें सत्र की मीटिंग अयोजित
अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा, गंगा मन्दिर, जयपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 35वें सत्र की मीटिंग का आयोजन खंडेलवाल युवा जनजागरण समिति, दिल्ली की और से रविवार 22 मार्च को गोल्डन एप्पल, पीतमपुरा दिल्ली मे किया गया। मीटिंग में अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के अध्यक्ष रमेश चन्द्र गुप्ता (तूंगावाले) ने कहा कि समाज के विकास में धन की कमी नहीं आएगा। इसके लिए समाज के भामाशाह को जोड़ा जाएगा।
इस अवसर पर खंडेलवाल समाज के भामाशाह एवं उद्योगपति हरी मोहन डगायच ने 42 लाख एवं महासभा के अध्यक्ष गुप्ता ने महासभा को समाज के विकास के लिए 31 लाख देने की घोषणा की। इसके साथ ही महासभा के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार कट्टा ने 24 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम मे महासभा के प्रधानमंत्री चंद्रप्रकाश खंडेलवाल, कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल खण्डेलवाल एडवोकेट मथुरा, कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारीलाल खंडेलवाल (डीग) जयपुर महासभा के कार्यालय मंत्री रामकिशोर खुटेटा, महासभा के पूर्व प्रधानमंत्री राकेश रावत दिल्ली,पूर्व प्रधानमंत्री नरेश खंडेलवाल मंडी गोविंदगढ़ ने महासभा की गतिविधियों पर, पूर्व मे की गई मीटिंग में लिए गए निर्णय पर जानकारी दी। इस अवसर पर महासभा पत्रिका के मुख्य संपादक राम निरंजन खुटेटा भी मौजूद थे!
अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी, प्रोफेसर रमेश कुमार रावत ने बताया कि कार्यक्रम का आरंभ संत सुंदरदास जी की फोटो के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर किया गया एवं सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण एवं चुनरी का दुपट्टा पहना कर किया गया। इसके साथ ही महासभा के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों ने युवा जनजागरण समिति, दिल्ली के पदाधिकारी, सदस्यों की प्रशंशा करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें धन्यवाद एवं साधुवाद दिया।
इस अवसर पर महासभा के संरक्षक व न्याय समिति सदस्य राजेश आमेरिया, महासभा उपाध्यक्ष एवं युवा समिति महा मंत्री अजय खंडेलवाल, महासभा संरक्षक युवा समिति सहमंत्रि मनोज खंडेलवाल, महासभा संरक्षक युवा समिति कोषाध्यक्ष राजू झालानी, आजीवन संरक्षक महासभा व खंडेला धाम महेंद्र कायाथवाल, आजीवन संरक्षक खंडेला धाम घनश्याम बटवाडा, आजीवन संरक्षक खंडेला धाम राजेंद्र कुमार खंडेलवाल, आजीवन संरक्षक महासभा व खंडेला धाम चंद्र मोहन झालानी, आजीवन संरक्षक महासभा महेश खंडेलवाल, आजीवन ट्रस्टी खंडेला धाम संजय खंडेलवाल, आजीवन ट्रस्टी खंडेला धाम अनूप खंडेलवाल भी अतिथि के रूप मे मौजूद रहे। इस अवसर पर मंच संचालन रविकांत वैध, अजय ठाकुरिया, नरेश रावत, आश्वी खंडेलवाल ने किया।
आगंतुकों का स्वागत हरीश अटोलिया, गिरिराज प्रसाद रावत, सुरेश झालानी, राकेश सोखिया, नितिन खारवाल ने किया! उमाशंकर भूखमारिया, संजय मणिक बोहरा, गिरिराज प्रसाद रावत, पीसी गुप्ता, सुरेश घीया, राजेश अमेरिया, गोपाल खंडेलवाल, राजकुमार खुटेटा, महेश बाजरगान, विनोद, राजीव खंडेलवाल, शशांक खंडेलवाल, लक्ष्मी नारायण भूखमारिया, संदीप, मनोज खुटेटा, मुकेश कट्टा, सुशील बडाया, अमित माली क्रमश आवास, हॉल, रजिस्ट्रेशन, भोजन से संबंधित सभी कार्य कर कार्यक्रम को सफल बनाया।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खंडेलवाल समाज उत्तरी दिल्ली, पीतमपुरा, खंडेलवाल वेश्य संघ, आनंद पर्वत, खंडेलवाल वैश्य समाज, वेस्ट दिल्ली, खंडेलवाल वैश्य समाज, रोहिणी, खंडेलवाल वैश्य संगठन सभा, करोल बाग, खंडेलवाल वैश्य समाज, पूर्वी दिल्ली, आनंद विहार, खंडेलवाल समाज, सुल्तान पुरी, खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारका उपनगर, महावीर एनक्लेव, खंडेलवाल समाज वेलफेयर एसोसिएशन, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, खंडेलवाल वेश्य सेवा सदन ट्रस्ट, पहाड़गंज, खंडेलवाल हैप्पी क्लब, उत्तम नगर, खंडेलवाल चेतना मंच दिलशाद गार्डन, खंडेलवाल मित्र मंडल वेस्ट देल्ही, खयाला, खंडेलवाल वैश्य समाज, पालम द्वारका पालम, खंडेलवाल वैश्य समाज एसोशिएशन, गुरुग्राम, खंडेलवाल समाज विकास ट्रस्ट, न्यू रोहतक रोड एवं सुमरुधरा मंच दिल्ली सहयोगी संस्थानों के रूप मे अपना योगदान दिया।
मीटिंग मे अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छतीसगढ़, झारखंड, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सहित अनेक प्रदेश एवं कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, रतलाम, मुंबई, राजनंद गाव, सहित देश के अनेक प्रमुख शहरों से अनेक पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, आजीवन सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।