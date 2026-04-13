नोएडा में मजदूरों का उग्र प्रदर्शन, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस वाहन पलटा

Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (16:44 IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (17:14 IST)
नोएडा में सोमवार को श्रमिकों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नेक्सा सर्विस सेंटर में भी जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर दी, वहीं विपुल मोटर्स सेक्टर 63 नोएडा में आगजनी का वीडियो भी सामने आ रहा है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी पलट दी और जबरदस्त पत्थरबाजी भी की है।
श्रमिक सड़कों पर वेतनवृद्धि की मांग के चलते प्रदर्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित
उत्तर प्रदेश के नोएडा में इन दिनों श्रमिकों का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से शुरू हुआ यह आंदोलन अब धीरे-धीरे पूरे औद्योगिक क्षेत्र में फैलता जा रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत कपड़ा व्यापार से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल से हुई, लेकिन अब सेक्टर 62 से लेकर सेक्टर 82 तक कई फैक्ट्रियों और कंपनियों के तमाम कर्मचारी इसमें शामिल होकर सड़कों पर आ गए हैं।
श्रमिक प्रदर्शन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उसका सीधा असर नोएडा से बाहर गाजियाबाद तक पहुंच चुका है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके चलते कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9) पर लंबा जाम लग गया है, जहां तकरीबन पांच किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे और मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। जगह-जगह गाड़ियां रुकी हुई हैं और लोग वाहन छोड़कर स्थिति का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल में प्रदर्शन कैद करते दिखाई दे रहें है।
नोएडा-गाजियाबाद मार्ग के बीच आवागमन लगभग ठप हो गया है, जिससे दोनों तरफ लंबी दूरी तक जाम लगा हुआ है। हालात बिगड़ न जायें इसके लिए गाजियाबाद पुलिस ने सड़क पर आकर प्रदर्शनकारियोंं को खदेड़ते हुए स्थिति संभाली और जाम खुलवाया।
श्रमिक प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर पर भी हालात सामान्य नहीं हैं। यहां भी आंदोलन के चलते ट्रैफिक बाधित है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने मजबूरी में मेट्रो का सहारा लिया, लेकिन मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने वाली सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है।
भीषण गर्मी के बीच जाम में फंसे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कई लोग पैदल ही अपने गंतव्य की ओर जाते दिखाई दिए। कुल मिलाकर, श्रमिकों का यह आंदोलन अब बड़े पैमाने पर जनजीवन को प्रभावित कर रहा है और प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। देखना होगा कि यह आंदोलन श्रमिकों के जीवन में वेतनवृद्धि करके खुशहाली लाता है या उनके हाथ निराशा लगती है। Edited by : Sudhir Sharma