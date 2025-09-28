Nuh : हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा, पुलिस की टीम पर हमला, 13 गिरफ्तार

हरियाण में फिर हिंसा ! पुलिस टीम पर गोलीबारी, 13 गिरफ्तार



हरियाणा के नूंह में एक बार फिर हिंसा हुई है। यहां एक चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गोलीबारी और पथराव किया गया।



अचानक हालात बिगड़ने पर पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बल बुलाया।



इस कार्रवाई के बाद गांव में तनाव फैल गया है।

इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर जमकर पथराव और फायरिंग तक कर दी। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पहले आरोपियों और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और बाद में राइफल और कट्टों से फायरिंग शुरू कर दी।