Nuh : हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा, पुलिस की टीम पर हमला, 13 गिरफ्तार

हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर हिंसा की खबरें हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस की सीआईए टीम पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीआईए टीम वाहन चोरी और साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने के लिए गई थी। तभी आरोपियों और उनके परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक अवैध राइफल से फायरिंग की गई।
इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर जमकर पथराव और फायरिंग तक कर दी। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पहले आरोपियों और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और बाद में राइफल और कट्टों से फायरिंग शुरू कर दी।
इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। खबरों के मुताबिक आत्मरक्षा में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। मीडिया खबरों के मुताबिक नूंह जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र के इंदाना गांव में वाहन चोरी और साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने गई सीआईए टीम पर आरोपियों और उनके परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया।