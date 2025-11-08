Hanuman Chalisa

गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 8 नवंबर 2025 (19:42 IST)
Dhirajbhai Rabari committed suicide In Gandhi nagar: एक हृदयविदारक घटना ने गुजरात के लोगों को झकझोर कर रख दिया, जब तीन पेट्रोल पंपों के मालिक और जाने-माने व्यवसायी धीरज भाई भालाभाई रबारी ने कथित तौर पर अपनी दो छोटी बेटियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दे दी। रबारी गांधीनगर जिले के कलोल क्षेत्र के बोरिसाना गांव के रहने वाले थे। एक जानकारी के मुताबिक वे गुरुवार सुबह परिजनों को यह कहकर निकले थे कि वे अपनी दोनों बेटियों के आधार कार्ड को अपडेट कराने जा रहे हैं। 
 
नर्मदा में तैरते मिले शव : जब धीरज देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिवार चिंतित हो गया। परिजनों को कॉल का जवाब भी नहीं मिल रहा था। चिंतित परिजनों ने संतेज पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। शुक्रवार सुबह, पुलिस को कलोल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पियाज गांव के पास मुख्य नर्मदा नहर में दोनों बेटियों के शव तैरते हुए मिले। 
 
बड़ा सवाल, धीरज ने क्यों की आत्महत्या : इसी दौरान पुलिस ने लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करते हुए, धीरज भाई की कार को नर्मदा नहर के शेरिसा सेक्शन के पास से बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल पानी में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें पेशेवर गोताखोरों और स्थानीय दमकल विभाग की मदद ली गई। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि व्यवसायी धीरज रबारी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस इस मामले में पारिवारिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की भी जांच कर रही है। पुलिस को धीरज का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। 
 
अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारण और समय का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस बीच, परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई घरेलू या अन्य कोई दबाव था, जिसके चलते धीरज भाई ने यह घातक कदम उठाया। इस घटना से स्थानीय रबारी समाज और पूरे जिले में गहरा शोक है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

