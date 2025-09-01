उत्‍तराखंड में जल्द होंगे पंचायत उपचुनाव, निर्वाचन आयोग ने मांगा पदों का विवरण

Uttarakhand News : उत्‍तराखंड में 4772 ग्राम पंचायतों में सदस्य कम हैं और 20 में प्रधान नहीं हैं। संभवतः 20 सितंबर तक 33490 खाली पदों पर उपचुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शासन को पत्र भेजकर शीघ्रता से रिक्त पदों का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। 12 जिलों की 7499 ग्राम पंचायतों, 89 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों के लिए हाल में चुनाव संपन्न हुए थे।

राज्य में केवल 2707 ग्राम पंचायतों में ही पंचायत का गठन हो पाया। शेष में दो-तिहाई पदों का चुनाव न होने से पंचायतें गठित नहीं हो पाईं। इस सबको देखते हुए अब ग्राम पंचायत सदस्य समेत कुल रिक्त चल रहे 33490 पदों के उपचुनाव के लिए कसरत तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्‍तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य क्षेत्रों के विकास में प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है।

Edited By : Chetan Gour