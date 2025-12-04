Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामसुमेर शुक्ल जी की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित स्मृति समारोह में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणमान्यजनों को सम्मानित किया।
उन्होंने कॉलेज परिसर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित शुक्ल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और एक पट्टिका का अनावरण किया। इवेंट के दौरान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंडित रामसुमेर शुक्ल को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानी किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहे और तराई क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई।
उत्तराखंड विकास के पैमाने तय कर रहा है : CM धामी ने कहा कि सबसे पहले, मैं महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामसुमेर शुक्ल को श्रद्धांजलि देता हूं। वे हमेशा किसानों के हितों के लिए सतर्क रहते थे। तराई क्षेत्र को बसाने और विकसित करने में पंडित शुक्ल ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और खुशहाली के नए पैमाने तय कर रहा है।
CM धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और खुशहाली के क्षेत्र में नए पैमाने तय कर रहा है। आज हम जो फैसले ले रहे हैं, वे पूरे देश के लिए मिसाल बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर जिले और रुद्रपुर के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। हमारी सरकार राज्य के शहरों से लेकर गांवों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंडित रामसुमेर की याद में एक कॉलेज बनाया जाएगा, जिसे फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक पूरा करने की योजना है। उन्होंने यह भी बताया कि उधम सिंह नगर ज़िले में AIIMS बनाने को मंजूरी मिल गई है।
