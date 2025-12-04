मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामसुमेर शुक्ल जी की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित स्मृति समारोह में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणमान्य जनों को सम्मानित किया। pic.twitter.com/SMIl7qRCfu — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 4, 2025

CM धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और खुशहाली के क्षेत्र में नए पैमाने तय कर रहा है। आज हम जो फैसले ले रहे हैं, वे पूरे देश के लिए मिसाल बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर जिले और रुद्रपुर के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। हमारी सरकार राज्य के शहरों से लेकर गांवों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंडित रामसुमेर की याद में एक कॉलेज बनाया जाएगा, जिसे फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक पूरा करने की योजना है। उन्होंने यह भी बताया कि उधम सिंह नगर ज़िले में AIIMS बनाने को मंजूरी मिल गई है।