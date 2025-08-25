ganesh chaturthi

Patna Atal Path : पटना में भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में लगाई आग, 2 नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत पर हंगामा

पटना , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (21:32 IST)
पटना में 2 नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत के मामले ने सोमवार को उग्र रूप ले लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने अटल पथ इलाके में जमकर बवाल किया। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस पर पथराव किया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई। 
 
पटना के इंद्रपुरी इलाके में खड़ी एक कार में दो बच्चों के मृत पाए जाने की घटना के विरोध में लोगों ने पटना में हिंसक प्रदर्शन किया। पुलिस की शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की पुष्टि की गई थी, लेकिन परिजन लगातार इसे हत्या करार दे रहे थे। लोगों की इसी आक्रोश ने हिंसा का रूप ले लिया। एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को कहा कि कई पुलिसकर्मियों को पत्थरबाजी से चोटें लगी हैं। उन्हें इलाज के लिए चिकित्सालय भेज दिया गया है। 
 
कुछ लोगों को हिरासत को लेकर पूछताछ की जा रही है। फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 2 बच्चों के मृत पाए जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट सबके सामने है, जिसके अनुसार हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर के द्वारा कुछ और जांच भी लिखी गई हैं। जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता।" इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma (प्रतीकात्मक चित्र)

