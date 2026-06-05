Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (14:29 IST)
Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (14:49 IST)
मामले की जांच में जुटी पुलिस ने खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में आर्म्स एक्ट और झूठी सूचना के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, खान सर ने फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस को गलत जानकारी दी।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बाद खान सर ने कई राउंड गोली चलाए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने गार्ड से मारपीट का भी आरोप लगाया था। उन्होंने प्रशासन से अपील की थी कि वे सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखें और यह समझें कि गरीबों को भी शिक्षा का अधिकार है। जब हजारों की संख्या में नतीजे आते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्वों को खतरा महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि वे हमें दबा सकते हैं।
नाराज छात्रों ने किया था प्रदर्शन
घटना के बाद बुधवार को बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोचिंग पढ़ने पहुंचे छात्रों ने संस्थान के बाहर नारेबाजी करते हुए खान सर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु क्लासेस के रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रोशन आनंद के समर्थन में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्र उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे।
ज्ञान बिंदु क्लासेस ने जारी किया वीडियो
जिस कोचिंग सेंटर पर यह आरोप लगा, उसकी ओर से वीडियो जारी किए जाने के बाद खान सर के दो गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खान सर से भी एक दिन पहले पूछताछ की गई थी। बताया जाता है कि खान सर ने पुलिस को बताया कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी।
edited by : Nrapendra Gupta
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