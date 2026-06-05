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पटना फायरिंग केस में बड़ा ट्विस्ट: पुलिस ने FIR में जोड़ा नाम खान सर का नाम, हो सकते हैं गिरफ्तार

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fir against khan sir
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (14:29 IST) Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (14:49 IST)
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पटना में खान ग्‍लोबल स्‍टडीज कोचिंग पर फायरिंग के मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मामले से जुड़े कई नए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर में फैजल खान (खान सर) का नाम जोड़ दिया है। पुलिस इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। ALSO READ: हमले के बाद बंद हुई खान सर की कोचिंग, नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन
 
मामले की जांच में जुटी पुलिस ने खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में आर्म्‍स एक्‍ट और झूठी सूचना के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, खान सर ने फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस को गलत जानकारी दी। 
 
पुलिस ने मामले में गिरफ्तार खान सर के दोनों गार्ड को जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के बाद बुलेट के पैलेट को भी छिपाने की कोशिश की गई। खान सर बिहार समेत देशभर में कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं। ALSO READ: पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग, गार्ड के साथ मारपीट, 2 दिन में उड़ा देने की धमकी
 

क्या है मामला?

गौरतलब है कि 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बाद खान सर ने कई राउंड गोली चलाए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने गार्ड से मारपीट का भी आरोप लगाया था। उन्होंने प्रशासन से अपील की थी कि वे सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखें और यह समझें कि गरीबों को भी शिक्षा का अधिकार है। जब हजारों की संख्या में नतीजे आते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्वों को खतरा महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि वे हमें दबा सकते हैं।
 

नाराज छात्रों ने किया था प्रदर्शन

घटना के बाद बुधवार को बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोचिंग पढ़ने पहुंचे छात्रों ने संस्थान के बाहर नारेबाजी करते हुए खान सर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु क्लासेस के रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रोशन आनंद के समर्थन में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्र उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे।
 

ज्ञान बिंदु क्लासेस ने जारी किया वीडियो

जिस कोचिंग सेंटर पर यह आरोप लगा, उसकी ओर से वीडियो जारी किए जाने के बाद खान सर के दो गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खान सर से भी एक दिन पहले पूछताछ की गई थी। बताया जाता है कि खान सर ने पुलिस को बताया कि आत्‍मरक्षा में गोली चलाई गई थी।
edited by : Nrapendra Gupta

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