shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






82KM के नमो भारत रूट और सुपरफास्ट मेरठ मेट्रो का PM मोदी करेंगे आगाज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Namo Bharat Train Inauguration

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (09:33 IST)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मेरठ में देश की सबसे तेज ‘मेरठ मेट्रो’ और ‘नमो भारत ट्रेन’ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे ‘दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर’ के शेष खंडों का उद्घाटन करेंगे।  इसमें दिल्ली में सराय काले खां व न्यू अशोक नगर के बीच पांच किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश के मेरठ दक्षिण व मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का खंड शामिल है।
ALSO READ: भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, तमिलनाडु से 6 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, ISI की शह पर थी बड़ी प्लानिंग
मेरठ में मेट्रो का संचालन पहली बार होने जा रहा है। करीब 23 किलोमीटर लंबे रूट पर चलने वाली मेट्रो का किराया अभी घोषित नहीं किया गया है। करीब 82.15 किलोमीटर (70 किमी एलिवेटेड और 12 किमी भूमिगत) लंबाई वाली नमो भारत और मेरठ मेट्रो परियोजना लगभग 30,274 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। इससे मेरठ के अलावा आसपास के जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा।
ALSO READ: 9 राज्यों में SIR के बाद 1.70 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम कटे, गुजरात में सबसे बड़ी कटौती
मेरठ से दिल्ली पहुंचाना आसान हो जाएगा।  रैपिड ट्रेन अभी तक दिल्ली के अशोक विहार से मेरठ साउथ तक संचालित की जा रही थी। अब यह मेरठ मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक संचालित की जाएगी।  82 किमी की इस दूरी की यात्रा के लिए लोगों को करीब 213 रुपए का किराया चुकाना होगा।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, तमिलनाडु से 6 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, ISI की शह पर थी बड़ी प्लानिंग

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels