82KM के नमो भारत रूट और सुपरफास्ट मेरठ मेट्रो का PM मोदी करेंगे आगाज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मेरठ में देश की सबसे तेज ‘मेरठ मेट्रो’ और ‘नमो भारत ट्रेन’ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे ‘दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर’ के शेष खंडों का उद्घाटन करेंगे। इसमें दिल्ली में सराय काले खां व न्यू अशोक नगर के बीच पांच किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश के मेरठ दक्षिण व मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का खंड शामिल है।