उत्तराखंड के 25 साल, पीएम मोदी देंगे 8260 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

PM Modi in Uttarakhand : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने देहरादून पहुंचे। वे राज्य को 8260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे।

देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (FRI) में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री न केवल राज्य को विकास की नई सौगातें देंगे बल्कि एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे।





पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के मेरे सभी भाई-बहनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहां के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख-समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।



पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा, देवभूमि उत्तराखंड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। 9 नवंबर को राज्य के गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। दोपहर करीब 12:30 बजे देहरादून के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिक्षा, सिंचाई और खेल सहित कई सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करूंगा। इसके साथ ही एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करने का सुअवसर मिलेगा।

पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा ताकि कार्यक्रम के दौरान यातायात सुचारु बना रहे।

उल्लेखनीय है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए उत्तराखंड ने अब अपने विकास के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

edited by : Nrapendra Gupta