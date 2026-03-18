असम में कांग्रेस को बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई BJP में शामिल

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (13:20 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (13:28 IST)
असम के नागांव से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। बोरदोलोई के भाजपा में शामिल होने से असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नागांव से मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ उनका इतिहास 1975 से है। उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी और मज़बूत होगी। हम सब उनका अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं।
प्रद्युत बोरदोलोई ने 9 अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच नवज्योति तालुकदार ने भी वाइस प्रेसिडेंट, AICC मेंबर और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। वे गुरुवार को भाजपा में शामिल होंगे।
बोरदोलोई के इस्तीफे पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के पार्टी से इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि वे टिकट बंटवारे को लेकर परेशान थे और काश हमें इस बारे में बात करने का मौका मिलता।'
कांग्रेस के लिए क्यों बड़ा झटका
नौगांव के साथ ही संपूर्ण उत्तरी असम में बोरदोलोई का खासा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने 1998 में मार्घेरिटा सीट से विधायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 2001 से 2015 के बीच असम सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले।
edited by : Nrapendra Gupta