कैफे में रची गई साजिश, CCTV से खुली पोल, एक बॉलीवुड फिल्म की तर्ज पर हुआ केतन का मर्डर

Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (18:02 IST)
Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (19:06 IST)
Pune Ketan Agarwal murder case: पुणे के युवा करोड़पति बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक बेहद खौफनाक और सोची-समझी साजिश थी। पुलिस की तफ्तीश में अब एक ऐसा सीसीटीवी (CCTV) फुटेज हाथ लगा है, जिसने इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी पोल खोलकर रख दी है। फिल्म 'हसीन दिलरुबा' की तर्ज पर रची गई इस खूनी स्क्रिप्ट में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मौत से ठीक एक दिन पहले एक कैफे में बैठकर मर्डर का फाइनल प्लान तैयार किया था।
थर्ड वेव कैफे का वो 'सीक्रेट प्लान'
सामने आया सीसीटीवी फुटेज पुणे के 'थर्ड वेव' कैफे का है। हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया गोयल (जींस-टॉप में) और उसका प्रेमी चेतन चौधरी (टी-शर्ट और जींस में) इस कैफे में दाखिल होते हैं। दोनों ने कैफे के अंदर भीड़भाड़ वाले हिस्से को छोड़कर एक कोने वाली खुली जगह चुनी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों ने अपनी कुर्सियां बेहद करीब खींच रखी थीं ताकि उनकी फुसफुसाहट कोई और न सुन सके।
करीब एक घंटे तक चली इस सीक्रेट मीटिंग के दौरान दोनों के हावभाव बेहद गंभीर और संदिग्ध थे। इसी बीच सिया के पास एक फोन कॉल भी आता है, जिसके बाद वह और तेजी से चेतन के साथ चर्चा में मशगूल हो जाती है। पुलिस का दावा है कि इसी मेज पर बैठकर दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने और अगले दिन लोहागढ़ किले से धक्का देने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। ALSO READ: सिया गोयल का वो खौफनाक कबूलनामा और बेकरी-ड्राई फ्रूट्स वाले इश्क की इनसाइड स्टोरी!
नेटफ्लिक्स की 'हसीन दिलरुबा' जैसा मर्डर प्लॉट
केतन अग्रवाल की हत्या का यह खौफनाक तरीका साल 2021 में आई बॉलीवुड फिल्म 'हसीन दिलरुबा' की याद दिलाता है। उस फिल्म में भी प्यार और धोखे के बीच एक पार्टनर को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी ही उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री बुनी गई थी। ठीक उसी तर्ज पर, 18 जून को लोहागढ़ किले में ट्रेकिंग के बहाने केतन को ले जाया गया और वहां 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले ली गई।
करोड़ों की दौलत पर भारी पड़ा 'दिवाली का प्यार'
26 वर्षीय केतन अग्रवाल करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। इसी साल नवंबर में उनकी शादी 20 वर्षीय सिया गोयल से होने वाली थी, जिनकी सगाई फरवरी में धूमधाम से हुई थी। लेकिन सिया इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। परिवार के दबाव में उसने हां तो कह दिया था, लेकिन उसका दिल अपने प्रेमी चेतन चौधरी के लिए धड़क रहा था, जिससे उसकी मुलाकात पिछले साल दिवाली पर हुई थी। सिया केतन की दौलत छोड़ चेतन के साथ जाना चाहती थी। ALSO READ: कौन है सिया का प्रेमी चेतन चौधरी, 6 महीनों में 2004 कॉल, 238 घंटे बातचीत और मर्डर के 3 प्लान
पुलिस पूछताछ में जब आरोपी चेतन से पूछा गया कि वह सिया को लेकर भाग क्यों नहीं गया? तो उसने बेहद हैरान करने वाला जवाब दिया। चेतन ने कहा कि अगर हम भाग जाते, तो सिया के परिवार की समाज में बदनामी होती और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। यानी परिवार की 'इज्जत' बचाने के लिए उन्होंने केतन की जान लेना बेहतर समझा।
क्या कहा चेतन के पिता ने?
इस बीच मामले में ट्विस्ट तब आया जब आरोपी चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी अपने बेटे के बचाव में उतर आए। बाबूलाल ने दावा किया कि उनका बेटा बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है। उनके मुताबिक, चेतन 18 जून को घर से सिर्फ यह कहकर निकला था कि वह एक 'मीटिंग' में जा रहा है। चेतन के पिता ने कहा कि हम सिया को नहीं जानते, उसका नाम भी एक दिन पहले सुना है। घटना के वक्त मेरा बेटा दूर खड़ा था, जबकि जब केतन गिरा तो सिया उसके बिल्कुल पास खड़ी थी।
पिता के दावों के उलट, पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स दोनों आरोपियों की संलिप्तता की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट से रिमांड लेकर आगे की कड़ी पूछताछ कर रही है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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