पंजाब में दुल्हन पर नोटों की बारिश, 8.5 करोड़ कर दिए न्योछावर

यूजर्स बोले काश AI से बना वीडियो हो

काश यह कंटेंट AI से बनाया गया हो। वायरल वीडियो पर भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिला। एक यूज़र ने कमेंट किया कि उम्मीद और दुआ है कि ये AI से बना हो। एक अन्य यूजर ने सुझाव दिया कि इतनी बड़ी रकम किसी गरीब के घर, भोजन या जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की जा सकती थी। उन्होंने लिखा- प्यार जताने के और भी कई तरीके होते हैं।

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि स्टेज पर दुल्हन खड़ी है और ऊपर से नोट ऐसे गिर रहे हैं मानो सावन की झड़ी लगी हो। मेहमान भांगड़े की थाप पर थिरक रहे हैं और फर्श पर नोटों का कालीन बिछा हुआ है। हवा में पैसे ऐसे उछल रहे थे जैसे किसी ने नोटों वाली गन चला दी हो।