शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं : धामी

Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में छात्रों व शिक्षकगणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना भर नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और मानवता के उत्थान के मूल्यों को जीवन में उतारना भी है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इसी भावना के साथ हम छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, अनुशासन, संवेदनशीलता, और रचनात्मक सोच से भी समृद्ध बना रहे हैं। युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को इंटर्नशिप, स्किल ट्रेनिंग और करियर एक्सपोज़र के उत्कृष्ट अवसर मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि छात्र अपने नवीन विचारों को स्टार्टअप और नवाचार के रूप में विकसित कर सकें। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थि थे।
मत्स्य पालन के लिए उत्तराखंड को सम्मान : मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा- हमारी सरकार किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड ने पिछले वर्ष 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 70 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के फलस्वरूप उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में हिमालयी एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान प्राप्त हुआ है।
