शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं : धामी

हमारी सरकार किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड ने पिछले वर्ष 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 70 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के… pic.twitter.com/sna6uDBQ6c — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 13, 2025

मत्स्य पालन के लिए उत्तराखंड को सम्मान : मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा- हमारी सरकार किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड ने पिछले वर्ष 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 70 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के फलस्वरूप उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में हिमालयी एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान प्राप्त हुआ है।