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कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति ने बदली देवभूमि की डेमोग्राफी, बोले CM पुष्कर धामी

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Pushkar Dhami statement
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (09:43 IST) Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (09:44 IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के लिए इनके राज में देवभूमि की डेमोग्राफी को बदला गया। समाज के लिए नासूर कहे जाने वाले दंगाइयों में इन्हें वोट बैंक नजर आता है। यही कारण है कि लैंड जिहाद करने वाले लोग इन्हें पसंद आते हैं।

एमबी इंटर कालेज के खेल मैदान में राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पुन: विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चारों और सनातन का जयघोष गूंज रहा है। अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर बना। बनभूलपुरा का उदाहरण सबके सामने हैं, लेकिन भाजपा शासन में दंगाई मानसिकता के लोगों के विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई की जा रही है कि आज कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है।

 

विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं

विश्व जल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए जल संरक्षण का संकल्प दोहराया। सरकार की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि देवभूमि उत्तराखंड नदियों, झरनों और जलस्रोतों से समृद्ध प्रदेश है और यह प्राकृतिक संपदा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
 
राज्य सरकार ने कहा कि जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। तेजी से बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित उपयोग के कारण जलस्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए समय रहते जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। Edited by : Sudhir Sharma

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