शीतलहर पर आपदा प्रबंधन विभाग की वर्कशॉप में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (16:19 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शीतलहर प्रबंधन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित होकर मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विषय विशेषज्ञों के विचारों को सुना एवं देवतुल्य जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आपदा मित्रों को भी सम्मानित किया। 
धामी ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्तराखंड आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। इसी के दृष्टिगत हमारी सरकार का सतत प्रयास रहा है कि आपदा जोखिमों को न्यूनतम किया जाए और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसी दिशा में मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन तंत्र और जिला प्रशासन के समन्वय से अर्ली वार्निंग सिस्टम को सशक्त किया गया है, ताकि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा कि शीतकाल के दौरान शीतलहर, हिमस्खलन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी सरकार पूरी तैयारी और सजगता के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास तत्परता और त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्तराखंड को अधिक सुरक्षित बनाना है।
Edited By : Chetan Gour

