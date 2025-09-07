उत्तराखंड में नकली दवाओं का नेटवर्क होगा ध्वस्त, CM पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश

उत्तराखंड से नकली दवाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सरकार राज्य स्तर पर सघन अभियान शुरू करने जा रही है। कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हर जिले में डीएम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाएंगे।





मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि ,नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। मालूम हो कि बीते रोज ही एसटीएफ ने पंजाब से एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर ऐसे गिरोह का भंडाफोड किया है, जो नकली दवाओं का कारोबार करता था। कोरोना काल में इस गिरोह ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तक नकली बेचे थे।





इससे पहले भी कई मौकों पर नकली दवाओं के मामले सामने आ चुके हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आरकेसुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, एडीजी एपी अंशुमान, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।