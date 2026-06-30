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राजस्थान के भीलवाड़ा में चोर नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर आए और दुकान से 40 मोबाइल चुराकर ले गए

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rajasthan bhilwara mobile theft
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 (16:46 IST) Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 (16:50 IST)
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rajasthan bhilwara mobile theft: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है। एक चोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर मोबाइल फोन की दुकान में घुसपैठ की और लगभग 40 मोबाइल फोन चुराकर फरार हो गया। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
 
घटना की डिटेलसीसीटीवी फुटेज के अनुसार, चोर रात के अंधेरे में दुकान के बाहर पहुंचा। उसके चेहरे पर पीएम मोदी का मुखौटा लगा हुआ था। चोर ने शटर तोड़ने या खोलने के लिए कोई औजार इस्तेमाल किया और अंदर घुसकर मोबाइल फोन की दुकान से 40 मोबाइल चुरा लिए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि वह मुखौटा पहने हुए है, लाल जैकेट पहने है और चोरी के बाद भाग निकला।

यह घटना भीलवाड़ा शहर के एक व्यावसायिक इलाके में हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोर की पहचान करने के प्रयास कर रही है। अभी तक चोर गिरफ्तार नहीं हुआ है।सोशल मीडिया पर चर्चाइस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। कई यूजर्स ने इसे राजनीतिक संदर्भ में जोड़कर मजाक उड़ाया, तो कुछ ने चोरी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। एक यूजर ने लिखा- “चोर को भी पता है कि मोदी का नाम काम आता है!” जबकि दूसरे ने इसे अपराध की नई शैली बताया।

पुलिस की भूमिका

भीलवाड़ा पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में छानबीन तेज कर दी है। मोबाइल चोरी की घटनाएं राजस्थान में पहले भी होती रही हैं, लेकिन मुखौटा लगाकर चोरी का यह तरीका काफी अनोखा और सनसनीखेज है।
 
अपराध विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मुखौटे या डिजाइन का चोर अब आमतौर पर करते हैं ताकि पहचान छिपाई जा सके। लेकिन आधुनिक सीसीटीवी और फॉरेंसिक तकनीक से ऐसे अपराधी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। पुलिस को आसपास के अन्य कैमरों और मोबाइल लोकेशन डेटा की मदद से चोर तक पहुंचने की उम्मीद है।
 
यह घटना एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते साइबर/फिजिकल अपराध पर सवाल उठाती है। आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है – दुकानों में बेहतर सुरक्षा, अलार्म सिस्टम और नियमित पुलिस गश्त अपराध को रोक सकती है। पुलिस की जांच जारी है। जैसे ही नई जानकारी आएगी, हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो पुलिस से संपर्क करें। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala  

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