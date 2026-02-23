Biodata Maker

राजस्थान भाजपा के पूर्व सांसद जौनपुरिया की 'दानवीरता', मुस्लिम नाम बताया तो छीन लिया कंबल

Ex BJP MP Sukhbir Singh Jaunapuria

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (14:25 IST)
Rajasthan Ex BJP MP Jaunapuria Viral Video: मौका कंबल वितरण का... क्या नाम है तेरा... जवाब में महिला मुस्लिम नाम बताती है.. तभी भाजपा के पूर्व सांसद कहते हैं- हट एक तरफ... मत दो इसको... मोदी को गाली देने वाले को यह लेने का हक ही नहीं है... (कार्यकर्ताओं से) आपको बुलाकर इन्हें बैठाने की जरूरत ही नहीं थी... सीधी बात है... किसी को बुरा लगे तो लगे.... 
 
यह मामला राजस्थान के निवाई क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। दरअसल, टोंक-सवाई माधोपुर के पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। आरोप है कि एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मानवता को ताक पर रखकर धर्म के आधार पर भेदभाव किया।

क्या है पूरा मामला?

गत रविवार (22 फरवरी) को निवाई के करेड़ा बुजुर्ग गांव स्थित सीता-राम मंदिर परिसर में जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठंड में राहत की उम्मीद लिए बड़ी संख्या में गरीब महिलाएं वहां पहुंची थीं। इनमें सभी समुदाय की महिलाएं थीं। इनमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी कंबल लेने पहुंची थीं। 

नाम पूछा और छीन लिया कंबल

वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व सांसद खुद कंबल बांट रहे थे। जब उन्होंने नीचे बैठी एक महिला से नाम पूछा और उसने अपना नाम 'सुकरान खान' बताया, तो जौनापुरिया कथित तौर पर भड़क गए। चश्मदीदों और वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि नाम सुनते ही उन्होंने महिला को अपमानित किया और सहयोगियों को तुरंत कंबल वापस लेने (छीनने) का आदेश दे दिया।
 
वाइरल वीडियो में मुस्लिम महिलाएं वहां से जाते हुए दिखाई दे रही है। इनमें से एक मुस्लिम महिला, जिसके हाथ में कंबल था, वह उसे उठाकर जाने लगी तो वहीं किसी ने उससे कंबल छीन लिया। जब भाजपा सांसद जौनपुरिया वहां से रवाना हुए तो एक व्यक्ति उनसे बहस करता हुआ भी नजर आ रहा है। वह भेदभाव पर आपत्ति जता रहा था।सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या परोपकार और सेवा का काम भी अब जाति या धर्म देखकर किया जाएगा?

नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान : इस मामले में कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा- राजस्थान में पूर्व BJP सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जिस मुस्लिम परिवार को कंबल देने से मना कर दिया। हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने उस मुस्लिम परिवार को कंबल बांटकर नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया है। BJP जहां-जहां भी नफरत की खेती करेगी, हम वहां-वहां मोहब्बत के गुलाब लगाएंगे- देश में फैल रही नफरती विचारधारा को प्यार और भाईचारे से मिटाएंगे।
