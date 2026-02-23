राजस्थान भाजपा के पूर्व सांसद जौनपुरिया की 'दानवीरता', मुस्लिम नाम बताया तो छीन लिया कंबल

क्या है पूरा मामला?

गत रविवार (22 फरवरी) को निवाई के करेड़ा बुजुर्ग गांव स्थित सीता-राम मंदिर परिसर में जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठंड में राहत की उम्मीद लिए बड़ी संख्या में गरीब महिलाएं वहां पहुंची थीं। इनमें सभी समुदाय की महिलाएं थीं। इनमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी कंबल लेने पहुंची थीं।

यह मामला राजस्थान के निवाई क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। दरअसल, टोंक-सवाई माधोपुर के पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। आरोप है कि एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मानवता को ताक पर रखकर धर्म के आधार पर भेदभाव किया।