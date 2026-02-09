Ayodhya Ram Mandir : राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान की फरीदाबाद जेल में हत्या, जांच शुरू

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर हमले की साजिश रचने के आरोप में बंद अब्दुल रहमान की हरियाणा की फरीदाबाद स्थित नीमका जिला जेल में हत्या कर दी गई। अब्दुल रहमान अयोध्या के थाना इनायतनगर क्षेत्र के मजनाई गांव का रहने वाला था। बताया गया कि जेल बैरक के भीतर ही एक सह-कैदी ने उस पर नुकीली, पत्थरनुमा वस्तु से हमला किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कैदी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 10.30 बजे बैरक में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इसी दौरान सहकैदी अरुण चौधरी ने अब्दुल रहमान पर हमला कर दिया। जेल प्रशासन ने तत्काल घायल कैदी को अस्पताल भिजवाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
मृतक अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र का रहने वाला था। उसे मार्च 2025 में फरीदाबाद के पाली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुई थी। जांच एजेंसियों का आरोप था कि अब्दुल रहमान अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल था और उसके पास से ग्रेनेड समेत विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा भी किया गया था।